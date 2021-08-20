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Происшествия

Керчанин получил восемь лет колонии за убийство сожительницы

09:48 пятница, 20 августа 2021

52-летний житель Керчи в состоянии алкогольного опьянения убил сожительницу.

Суд приговорил преступника к 8 годам исправительной колонии строгого режима.

«Керчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, нанес своей сожительнице не менее 20 ударов ногами и руками в область головы, туловища и конечностей. От полученных травм женщина скончалась на месте», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Ранее сообщалось, что 44-летний житель Симферополя попался полиции с 600 граммами наркотиков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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