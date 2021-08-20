Происшествия
Керчанин получил восемь лет колонии за убийство сожительницы
52-летний житель Керчи в состоянии алкогольного опьянения убил сожительницу.
Суд приговорил преступника к 8 годам исправительной колонии строгого режима.
«Керчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, нанес своей сожительнице не менее 20 ударов ногами и руками в область головы, туловища и конечностей. От полученных травм женщина скончалась на месте», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Ранее сообщалось, что 44-летний житель Симферополя попался полиции с 600 граммами наркотиков.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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