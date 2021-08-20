Происшествия
Керчанин ограбил парикмахера
Керченский городской суд приговорил местного жителя к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима за разбойное нападение и кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Согласно материалам дела, 24-летний житель Керчи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел и избил 51-летнего мужчину, похитив у него 1 000 рублей. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.
Помимо этого, осужденный украл мобильный телефон и триммер у парикмахера. Сумма ущерба составила 8 000 рублей.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин использовал 9-летнюю девочку для съемок порнографических материалов. Житель Джанкойского района Крыма обвиняется в изготовлении и обороте порнографических материалов.
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Симферополец обчистил мастерскую по ремонту мобильных телефонов. В полицию крымской столицы обратились трое местных жителей, которые заявили о краже мобильных телефонов.
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