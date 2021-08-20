Керчанин ограбил парикмахера

Керченский городской суд приговорил местного жителя к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима за разбойное нападение и кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Согласно материалам дела, 24-летний житель Керчи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел и избил 51-летнего мужчину, похитив у него 1 000 рублей. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

Помимо этого, осужденный украл мобильный телефон и триммер у парикмахера. Сумма ущерба составила 8 000 рублей.

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