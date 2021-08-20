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Происшествия

Керчанин ограбил парикмахера

12:16 пятница, 20 августа 2021
Керчь

Керченский городской суд приговорил местного жителя к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима за разбойное нападение и кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Согласно материалам дела, 24-летний житель Керчи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел и избил 51-летнего мужчину, похитив у него 1 000 рублей. Медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

Помимо этого, осужденный украл мобильный телефон и триммер у парикмахера. Сумма ущерба составила 8 000 рублей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин использовал 9-летнюю девочку для съемок порнографических материалов. Житель Джанкойского района Крыма обвиняется в изготовлении и обороте порнографических материалов.

Рецидивист-насильник из Севастополя предстанет перед судом. По версии следствия, в июле этого года ранее неоднократно судимый 47-летней житель Балаклавского района Севастополя изнасиловал свою 22-летнюю соседку.

Симферополец обчистил мастерскую по ремонту мобильных телефонов. В полицию крымской столицы обратились трое местных жителей, которые заявили о краже мобильных телефонов.

Пьяный рецидивист напал на здание суда в Севастополе. Пьяный 43-летний мужчина прошедшей ночью хулиганил возле здания мирового суда в Гагаринском районе Севастополя.

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