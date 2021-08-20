Какой сегодня праздник 20 августа

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Сегодня, 20 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения Чебурашки

Фото pixabay.com

Кинематограф подарил миру необычных героев. Среди них - Почтальон Печкин, Кот Леопольд, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», домовенок Кузя... Первым мифическим героем мультипликации стал Чебурашка – неведомое существо неизвестного происхождения. Чебурашкой зовут персонажа книги, написанной детским автором Эдуардом Успенским.

Многие поколения выросли на добрых и поучительных историях об этом милом фантастическом существе. Маленький зверек с большими ушами – это сказочное отражение ребенка. С одной стороны, он нуждается в защите и опеке взрослого друга (крокодила Гены), а с другой – это детская мудрость и непосредственность.

Чебурашке и его друзьям, как и другим любимым сказочным героям, предстоит еще долгая жизнь – дружба с новыми и новыми поколениями детей. Да и взрослые не забывают этого забавного персонажа: ведь он был частичкой и их счастливого детства!

Всемирный день лени (World Laziness Day)

Вслед за Национальным днем лени в США, который ежегодно отмечают 10 августа в Соединенных Штатах Америки, во многих странах мира отмечают также пока неофициальный праздник – Всемирный день лени (World Laziness Day). Появился данный праздник в 1984-м году на Фестивале промышленности, торговли и культуры, который проходил в Колумбии, в городе Итагуи.

На сегодняшний день вышеупомянутый фестиваль больше не проводится, а Всемирный день лени продолжают отмечать. По правде говоря, в современном динамичном мире, когда мы находимся в постоянном движении, многие из нас просто мечтают о таком дне, когда нам не нужно было бы ничего делать. Представляете, вообще ничего. Согласны, представить – трудно, но это чудесно и великолепно.

Проведите сегодняшний день, как можно пассивней. Если действительно есть возможность проваляйтесь весь день в кровати или на диване, а лучше всего в гамаке на воздухе. Почитайте книгу, послушайте любимую музыку или же просто подумайте о смысле жизни. Предлагаем отпраздновать Всемирный день лени действительно ничего не делая.

День Пимены-Марины

Народный праздник «Марины-Пимены» отмечается 20 августа (по старому стилю - 7 августа). В этот день церковь чтит сразу двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина. Другие названия праздника: «Марина», «Пимен», «День больных и сирот». 20 августа полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами. Ночи становились прохладными. По аистам гадали об осени.

Также сегодня, 20 августа, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Антония Оптинского

- День восстановления независимости Эстонии

- Всемирный день комара (World Mosquito Day)

- День музыкальных шкатулок

- День лимонада (National Lemonade Day) в США

- День радио (National Radio Day) в США

- День возобновляемых источников энергии в Индии

- День шоколадного пирога с пеканом (National Chocolate Pecan Pie Day) в США

- День Вооруженных сил национального освобождения в Восточном Тиморе

- День святого Иштвана в Венгрии

- День народной революции в Марокко

Сегодня именины празднуют: Никанор, Феодосий, Наркисс, Иперехий, Мокей, Пимен, Марин, Дементий, Астерий, Меркурий, Митрофан, Ор, Потамий, Созон.

Что происходило 20 августа в прошлые годы

1812 - император Российской империи Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова.

1876 - первый геноцид современности: массовое уничтожение армянского населения в Османской империи.

1897 - индийский врач и паразитолог Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии (ранее известная как «болотная лихорадка»).

1912 - гениальный изобретатель Томас Эдисон получил патент на фонограф и электробатарею.

1956 - в Британии начала действовать первая ядерная электростанция «Calder Hall».

1980 - итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски (первым на планете покорил все горы «восьмитысячники»).

1988 - окончилась ирано-иракская война (один из крупнейших военных конфликтов после 1945 года, во время боевых действий активно использовалось химическое оружие).

1998 - провинция Квебек не может в одностороннем порядке принимать решение об отделении от Канадывердикт Верховного суда Канады.

2002 - по причине выявления неполадок в подушках безопасности корпорация «Дженерал моторз» решила отозвать около семисот тысяч автомобилей.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 августа. Какие праздники будут завтра?

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