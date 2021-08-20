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Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП со «скорой» в Керчи

10:49 пятница, 20 августа 2021

ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки произошло сегодня утром в Керчи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В Керчи около 8 часов утра произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и автомобиля СМП. По предварительной информации, спецавтомобиль двигался по улице Горького в направлении улицы Генерала Петрова с включенными спецсигналами. На перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова произошло столкновение автомобилей, в результате чего автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся», – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным МВД, пострадали четыре человека, все находились в «скорой». На месте работает ГИБДД, проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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