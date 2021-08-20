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Близ Ласточкиного гнезда временно введут одностороннее движение

10:29 пятница, 20 августа 2021
Ялта

В районе поселка Кореиз и Ласточкиного гнезда на отдельных участках дороги изменят схему движения и введут одностороннее движение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

«Специалисты установят соответствующие дорожные знаки. Просим участников дорожного движения руководствоваться схемой организации дорожного движения или выбирать альтернативные пути объезда», — сообщили в пресс-службе.

Дорожники уже наносят разметку и устанавливают дорожные знаки и информационные щиты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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