Власть
Близ Ласточкиного гнезда временно введут одностороннее движение
В районе поселка Кореиз и Ласточкиного гнезда на отдельных участках дороги изменят схему движения и введут одностороннее движение.
Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
«Специалисты установят соответствующие дорожные знаки. Просим участников дорожного движения руководствоваться схемой организации дорожного движения или выбирать альтернативные пути объезда», — сообщили в пресс-службе.
Дорожники уже наносят разметку и устанавливают дорожные знаки и информационные щиты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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