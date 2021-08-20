Археологи в горах Крыма раскопали гробницу детей вместе с собаками

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На могильнике Опушки в Симферопольском районе Крыма найдено необычное захоронение, где в несколько ярусов расположены детские и собачьи останки. Гробница датируется I-II веками н.э.

Одной из самых ярких находок завершившейся Опушкинской археологической экспедиции стала многоуровневая могила, предположительно сделанная поздними скифами. Раскопки велись под руководством доктора исторических наук, профессора кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Крымского университета им. В.И. Вернадского Игоря Храпунова.

Могила представляет собой земляную яму, где на разных уровнях были похоронены собаки, дети и один взрослый, положенный в скорченном виде, рассказал ученый.

«Одна из собак положена на спину, шея ее вывернута, а на череп поставлена часть амфоры», — описал находку Игорь Храпунов.

Пока у экспертов нет объяснения, что за обряд был проведен. Также пока нельзя точно сказать, когда именно и кто сделал такое необычное погребение. Предварительно, гробница принадлежала поздним скифам и была создана в пределах I — первой половине II века н.э.

По словам собеседника, ничего подобного не встречалось до этого ни на могильнике Опушки, ни в Крыму.

Напомним, в этом полевом сезоне Опушкинская экспедиция раскопала также необычный каменный склеп, тогда как почти все захоронения в этом горном могильнике — земляные.

В тексте использованы материалы: Форпост

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