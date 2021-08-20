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Власть

Акваторию Сиваша включат в промысловый район по ловле кефали

17:17 пятница, 20 августа 2021
Акваторию Сиваша включат в промысловый район по ловле кефали

фото © etnosvit.com

Результатом работ по включению акватории озера Сиваш в промысловый район должно стать увеличение ловли кефали в заливе озера на 150-200 тонн.

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Результатом работ должно стать увеличение промысла кефали в заливе озера на 150-200 тонн. В течение двух недель сотрудники департамента рыбного хозяйства Минсельхоза Крыма совместно с представителями Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии при участии и технической поддержке местных рыбаков работали над возможностью открытия промыслового района в заливе Сиваш Азовского моря», — отметил Рюмшин.

Вице-премьер также отметил, что для получения достоверных материалов и сведений была поставлена задача определить наиболее эффективные виды орудия лова, не наносящие вред окружающей среде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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