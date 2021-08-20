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Аксенов собрался поувольнять крымских мэров
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Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ предупредил, что будет увольнять глав местных администраций за неубранный мусор.
«Мы перейдем на другую систему. Если поступят обращения граждан о том, что завалена мусором площадка, сразу направляем выговор главе администрации. Прорядим наших коллег – после направления второго выговора мы будем прощаться», – сказал Аксенов.
На этом же совещании Аксенов назвал работу по уборке мусора на территории полуострова «неудовлетворительной».
Ранее Аксенов инициировал увольнение главы предприятия «Крымэкоресурс» из-за «мусорных завалов» в Феодосии, Судаке и Керчи.
Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко на своей странице в Facebook сообщил, что город оказался «завален мусором».
После этого Аксенов отправил в Феодосию рабочую группу во главе с главой правительства Юрием Гоцанюком, чтобы разобраться с мусорной проблемой в городе.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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