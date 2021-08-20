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Аксенов любезно разрешил телесъемку фестиваля Koktebel Jazz Party
Власти Крыма разрешили провести телевизионную съемку традиционного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.
Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса внес глава республики Сергей Аксенов.
«Действие абзаца первого настоящего подпункта (запрещает массовые мероприятия) не распространяется на проведение международного фестиваля Koktebel Jazz Party (формат телевизионной съемки) в период с 20 по 22 августа 2021 года в пгт Коктебель, с привлечением общего количества зрителей не более 300 человек», – говорится в тексте указа.
На съемочной площадке смогут находиться только зрители, имеющие сертификат о вакцинации либо перенесенном заболевании (COVID-19) в течение последних 6 месяцев или данные обследований методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, полученные не ранее чем за 3 дня до начала фестиваля, уточняется в указе.
Koktebel Jazz Party – фестиваль джазовой музыки, который ежегодно проводится в поселке Коктебель в Крыму.
Режим повышенной готовности введен в Крыму 17 марта 2020 года в связи с началом пандемии коронавируса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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