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Аксенов любезно разрешил телесъемку фестиваля Koktebel Jazz Party

Власти Крыма разрешили провести телевизионную съемку традиционного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму.

Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса внес глава республики Сергей Аксенов.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта (запрещает массовые мероприятия) не распространяется на проведение международного фестиваля Koktebel Jazz Party (формат телевизионной съемки) в период с 20 по 22 августа 2021 года в пгт Коктебель, с привлечением общего количества зрителей не более 300 человек», – говорится в тексте указа.

На съемочной площадке смогут находиться только зрители, имеющие сертификат о вакцинации либо перенесенном заболевании (COVID-19) в течение последних 6 месяцев или данные обследований методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, полученные не ранее чем за 3 дня до начала фестиваля, уточняется в указе.

Koktebel Jazz Party – фестиваль джазовой музыки, который ежегодно проводится в поселке Коктебель в Крыму.

Режим повышенной готовности введен в Крыму 17 марта 2020 года в связи с началом пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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