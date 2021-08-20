Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Прошедшие ливни повредили объекты культурного наследия в Керчи ● Больше месячной нормы осадков выпало в Симферополе за два часа ● В Керчи все еще затоплены 23 подвала, стадион и частный дом ● Керченская молодежь нашла повод радоваться потопу ● Комиссия по оценке ущерба от потопа начала работу в Керчи
Аэропорт Симферополя не выдержал испытания ливнем
фото © Новый день
В Симферополе в очередной раз «поплыл» аэропорт. Только что отремонтированная крыша нового терминала не выдержала испытания ливнем.
Вчера в крымской столице за 2 часа выпала почти полуторамесячная норма осадков. Из-за сильного дождя летевшие в Крым самолеты пришлось садить в Анапе. Между тем, здание симферопольского аэропорта дало течь: многочисленные фотографии залитых полов, уставленных всевозможными емкостями для сбора воды, заполонили интернет.
Отметим, что первый раз крыша терминала потекла в начале лета. В аэропорту заявили, что кровля была повреждена градом, и подрядчик отремонтирует ее в рамках гарантийных обязательств. Работы начались в середине июля и к середине августа прекратились.
А вчера с крыши снова потекло. Сегодня аэропорт выглядит следующим образом:
Мокро на всех этаж. Правда, с потолка уже не течет, а капает.
Напомним, строительство нового терминала в аэропорту Симферополя обошлось примерно в 50 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Новый день
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