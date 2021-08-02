Властям Крыма понравились цены на продукты

Порядка 120 тонн лучшей сельхозпродукции сегодня представлено более 100 организациями и фермерами на ярмарках Симферополя, сообщил заместиттель Председателя Совмина Крыма Андрей Рюмшин.

«Сегодня серия ярмарочных мероприятий стартовала раньше на 2-3 недели по поручению Главы Крыма Сергея Аксенова. Мы это выполнили и у нас есть результат. Такие ярмарки мы будем проводить каждую субботу», — отметил Андрей Рюмшин.

«Цены на ярмарке даже ниже рекомендованных. Покупатели довольны, это радует. Аграрии привезли продукцию прямо с поля. Буквально вчера, позавчера они выкапывали картофель, убирали персики, продукция реализуется свежайшая, представлена широким ассортиментом. Помимо реализации на ярмарках были предложения продавать такую продукцию в спальных районах. Мы записали адреса улиц и если будет предоставлена такая возможность городом, мы это исполним», — говорит Андрей Рюмшин.

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