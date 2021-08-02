Власти Крыма рассказали о сроках подачи иска к Украине из-за «водной блокады»

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Рабочая группа парламента Крыма, которая объявила о своей работе по сбору материалов и подготовке иска к Украине из-за прекращения поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, планирует подать документы в суд до конца года.

Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Он сказал, что сейчас «ведется очень кропотливая работа по подтверждению ущерба».

«Информация, которую будем подавать в арбитражный суд, подлежит очень четкой и кропотливой проверке, сбору огромного объема документов. Соответствующие поручения даны республиканским министерствам, чтобы каждая цифра имела обоснование, эта работа идет, но это требует времени», – сказал Трофимов агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс сообщил, что рабочая парламентская группа обратилась в ФСБ и Следком с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины «за блокаду» Крыма, в том числе водную.

До этого власти Крыма заявляли, что готовятся подать против Украины иск «из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой» после перекрытия Северо-Крымского канала. Как заявлял председатель парламента Крыма Владимир Константинов, перед обращением в международные инстанции последуют иски в российские суды.

В июле Генеральная прокуратура России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, в том числе, за «водную блокаду» Крыма. Позже стало известно, что ЕСПЧ отклонил запрос России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы на Украину о требовании прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым и ограничение прав национальных и языковых меньшинств.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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