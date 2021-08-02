Курортный сезон
Развитие сюжета: Власти Крыма решили, что полуостров лидирует в рейтинге популярности у российских туристов ● Все ялтинские пляжи открыли для купания ● В Севастополе отдыхающих развернули спиной к морю ● Власти Крыма насчитали к середине лета более четырех млн туристов ● Питерцы и москвичи не хотят отдыхать в Крыму
Власти Крыма призвали туристов не засорять полуостров мусором
Крымские власти призвали туристов не оставлять мусор в местах отдыха.
Такое заявление сделала замминистра ЖКХ Республики Крым Жанна Дикая.
«Мы просим и призываем наших отдыхающих быть более сознательными к природе, к вопросу вывоза мусора. Поскольку как бы это банально не звучало: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Можно конечно собрать свой мусор после себя и вывезти в ближайшую контейнерную площадку», - сказала она.
В социальных сетях не утихают споры вокруг гор мусора, которыми завалены самые живописные пляжи полуострова. Каждая сторона приводит видеодоказательства вины оппонента. Одни называют откровенным свинством то, как ведут себя многие отдыхающие, а те в свою очередь заявляют- что все это из-за отсутствия на полуострове необходимой инфраструктуры. Но есть и другое мнение- виноваты в этой ситуации все- и местные жители, которые далеко не всегда бережно относятся к своей родной земле, и многочисленные туристы, бросающие мусор на берег моря даже тогда, когда рядом есть урна. И это уже серьезная проблема отсутствия у многих людей элементарной бытовой культуры.
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