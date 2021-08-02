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Происшествия

В Ялте мошенник продавал несуществующие автозапчасти

16:14 понедельник, 2 августа 2021
Ялта

С заявлением в полицию обратились сразу несколько местных жителей.

Все они перевели деньги в счет оплаты товара, но и запчастей не получили, и без 100 тысяч рублей остались, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По словам одного из потерпевших, в поисках запчастей на авто он по совету знакомых обратился к одному из местных жителей. Позвонил по телефону и договорился о сделке.

Правда для того, чтобы товар был доставлен, по словам продавца, требовалась предоплата в размере 23 тысяч рублей. Как только деньги были переданы продавец перестал выходить на связь.

При схожих обстоятельствах пострадали владельцы одного из местных магазинов. Они передали в руки злоумышленника свыше 75 тысяч рублей.

По горячим следам правоохранителями был задержан 28-летний ранее судимый за кражу мужчина. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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