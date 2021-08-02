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Происшествия

В Симферополе мужчина устроил дебош на АЗС

15:43 понедельник, 2 августа 2021
Симферополь

В Симферополе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в кафе на одной из автозаправочных станций.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.

«Поводом для обращения работников АЗС за помощью к правоохранителям стало агрессивное поведение гражданина, который нецензурно выражался в адрес персонала кафе заправочной станции и угрожал ему физической расправой. По внешним признакам мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Дебоширом оказался 44-летний ранее судимый житель Симферополя. Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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