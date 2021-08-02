В Севастополе продолжают расхлебывать последствия транспортной оптимизации

фото © Ольга Смирнова

Больше месяца прошло с тех пор, как в Севастополе была объявлена «оптимизация» транспортной схемы. Выразилась она в отмене нескольких популярных городских маршрутов – в разгар туристического сезона и на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Следствием для нескольких тысяч горожан стала невозможность добраться до центра города без пересадок, а для всех пользующихся общественным транспортом жителей пр. Генерала Острякова, прилегающих к нему улиц и Балаклавы – забитые не только в часы пик оставшиеся автобусы и троллейбусы.

Еще один интересный момент: помимо жары, наплыва туристов и резкого роста заболеваемости, изменения пришлись еще и на время предвыборной борьбы. Вроде бы совсем недавно власть старалась задобрить электорат перед выборами. А теперь уже не нужно?

В начале июля скандальная ситуация обсуждалась на заседании комитета по городскому хозяйству Заксобрания. Поводом стало обращение жителей города к вице-спикеру и, на минуточку, кандидату в депутаты Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Татьяне Лобач. Под письмом, в котором люди просят вернуть отмененный маршрут № 120, подписалось 108 человек.

Обсуждение получилось достаточно острым. Депутаты говорили, что люди раздражены: автобусы забиты, а время пассажиров в пути значительно увеличилось.

«Я не знаю, о каких вы забитых троллейбусах и автобусах говорите, я их не вижу», – заявил тогда на это глава департамента транспорта Павел Иено.

«Я вам каждый день буду слать открытки», – пообещала в ответ Татьяна Лобач.

Не знаем, получает ли Иено открытки от вице-спикера и претендента на мандат депутата Госдумы, но нам есть что ему показать.

Эти фотографии сделаны чудесным летним вечером 28 июля, но могли быть сделаны в любой другой день. Вот к остановке пл. Лазарева подходит долгожданный троллейбус № 12. Время – начало седьмого вечера, люди разъезжаются домой после работы.

Многие пассажиры остаются ждать следующего транспортного средства. Ждать приходится довольно долго.

Автобусы, идущие в Гагаринский район, и троллейбусы по направлению к вокзалам подходят один за другим – их, слава Богу, реформа не затронула. Следующий 12-й (теперь автобус) приходит через 15 минут после троллейбуса.

В тексте использованы материалы: Форпост

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