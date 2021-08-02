В Севастополе иномарка улетела с дороги: двое пострадавших

Два человека получили травмы в аварии с участием легкового автомобиля Ford в пригороде Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты города.

ДТП произошло накануне днем в селе Терновка. На помощь пострадавшим оперативно прибыли севастопольские спасатели.

«Спасатели предприняли необходимые меры для того, чтобы не допустить возгорание автомобиля. Двух пострадавших передали бригадам скорой медицинской помощи. Всего в ликвидации аварии было задействовано два человека и одна единица техники», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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