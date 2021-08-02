Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +25
море +26

Власть

В России разрешат коллекторам взыскивать долги за ЖКХ

20:40 понедельник, 2 августа 2021
В России разрешат коллекторам взыскивать долги за ЖКХ

фото © imeyupravo.info

Минэкономразвития поддержал инициативу Минстроя об отказе от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере.

Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Мы поддерживаем предложение минстроя России ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности только «профессиональными» коллекторами, то есть теми, которые включены в специальный реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что данный запрет был установлен в прошлом году по инициативе «Единой России». «Мы считаем, что вообще никакие долги не должны выбиваться коллекторами. Есть более цивилизованные способы, просто организации ЖКХ не хотят работать. Поэтому поправки минстроя не поддержим», – утверждает первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

На конец 2020 года просроченная задолженность за услуги ЖКХ в России достигла 625 млрд рублей, сообщает издание.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму хотят создать сквер «крымского «Беркута». В Симферополе планируется создать сквер «Крымского Беркута».

В Крыму задержали крупную партию контрафактных сигарет. Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в приобретении и попытке сбыта крупной партии сигарет. Мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры по РК.

Суд взыскал с бывшего замруководителя «Крымавтотранса» 25 млн рублей. Суд взыскал с бывшего первого заместителя директора государственного транспортного предприятия в Крыму 25 млн рублей.

Стало известно за что власти закрыли фестиваль Z.Fest в Крыму. Во время проверки площадки фестиваля Z.Fest в Крыму полиция выявила случаи незаконной реализации и употребления наркотических веществ.

Общество
Когда в Крыму станет прохладнее

Когда в Крыму станет прохладнее

Сегодня, 2 августа, синоптики фиксируют на полуострове аномально жаркую погоду. Среднесуточная температура на 7 градусов выше климатической нормы.

Происшествия
На мысе Фиолент в Севастополе еще один мужчина сорвался с обрыва

На мысе Фиолент в Севастополе еще один мужчина сорвался с обрыва

В Севастополе мужчина получил многочисленные травмы, упав с обрыва в районе дикого пляжа на мысе Фиолент.

Власть
Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 1,2 миллионов пассажиров за месяц.

Главное за сегодня

В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма

Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла 53-летняя женщина и пострадал 11-летний мальчик.

8 часов назад

Власть
В России разрешат коллекторам взыскивать долги за ЖКХ

В России разрешат коллекторам взыскивать долги за ЖКХ

Минэкономразвития поддержал инициативу Минстроя об отказе от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации