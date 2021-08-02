В России разрешат коллекторам взыскивать долги за ЖКХ

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Минэкономразвития поддержал инициативу Минстроя об отказе от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере.

Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Мы поддерживаем предложение минстроя России ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности только «профессиональными» коллекторами, то есть теми, которые включены в специальный реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что данный запрет был установлен в прошлом году по инициативе «Единой России». «Мы считаем, что вообще никакие долги не должны выбиваться коллекторами. Есть более цивилизованные способы, просто организации ЖКХ не хотят работать. Поэтому поправки минстроя не поддержим», – утверждает первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

На конец 2020 года просроченная задолженность за услуги ЖКХ в России достигла 625 млрд рублей, сообщает издание.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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