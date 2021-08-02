В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма

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Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла 53-летняя женщина и пострадал 11-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

Авария произошла 31 июля на автодороге Симферополь-Евпатория. По данным следствия, водитель автомобиля Lexus LX 570 в нарушение правил дорожного движения двигаясь по правой обочине, допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, осуществляющим поворот налево на грунтовую дорогу. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Toyota, которые были доставлены в лечебное учреждение, однако как позже выяснилось, «женщина скончалась в реанимационном отделении в результате полученных телесных повреждений».

«По факту смертельного ДТП следственным отделом МО МВД России «Сакский» в отношении 52-летнего водителя автомобиля Lexus LX 570 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщили в МВД.

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного управления МВД по Республике Крым.

Как стало известно, Lexus принадлежит бизнесмену, руководителю сети автозаправок «ТЭС» Сергею Бейму. Бейм подтвердил, что в момент аварии сам был за рулем внедорожника, однако от дальнейших комментариев отказался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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