В Крыму задержали крупную партию контрафактных сигарет

Крымчанин предстанет перед судом по обвинению в приобретении и попытке сбыта крупной партии сигарет. Мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры по РК.

«Установлено, что обвиняемый приобрел 6250 пачек сигарет разных марок и привез их в Симферополь для дальнейшей перепродажи. При этом сигареты не были зарегистрированы в системе «Честный знак» и не прошли обязательную маркировку», - сообщили в ведомстве. Общая стоимость нелегальных табачных изделий превысила 670 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в крупном размере). Согласно санкциям статьи, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Рассмотрев материалы, прокуратура Симферополя утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

Ранее представители совета по вопросам развития табачной промышленности в России заявили о риске остановки производства из-за запрета на ввоз табачного сырья. Кроме того, производители подчеркнули возможность увеличения контрафактной продукции на рынке в результате перебоя в поставках.

По данным аналитиков агентства Business Analytica, за шесть лет доля нелегальной табачной продукции в России выросла в 15 раз и превысила 16% от общего объема. В Крыму этот показатель несколько ниже среднероссийского – около 9%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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