Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым ужесточил ограничения для персонала детских лагерей ● Более 150 детей досрочно уехали из севастопольского лагеря «Ласпи» ● Коронавирус в Севастополе: оперативные данные ● В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса ● «Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым
В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса
фото © pixabay.com
За 31 июля на территории Крыма зарегистрировали 373 случая коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 1 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 373 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 290 выявлены при обращении за медицинской помощью, 81 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4067 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 100 человек, выздоровевших за весь период – 50 917 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные. За сутки в городе зарегистрировано еще 159 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает правительство Севастополя.
Глав севастопольской медицины будут утверждать в Москве. На заседании правительства Севастополя утвержден новый порядок согласования кандидатуры руководителя департамента здравоохранения.
В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса. За 30 июля на территории Крыма зарегистрировали 381 случай коронавирусной инфекции.
«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым. Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.
В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма
Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла 53-летняя женщина и пострадал 11-летний мальчик.
Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе
Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом троих детей в Севастополе.
В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса
За 31 июля на территории Крыма зарегистрировали 373 случая коронавирусной инфекции.
Появился новый компромат с вечеринки в мэрии Симферополя
Оказалось, что в пиршествах во время «чумы» участвовал и директор МУП «Экоград».
29 июля
Над Крымом портится космическая погода
20 часов назад
Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший
На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный произошло столкновение бензовоза с электричкой Керчь-Анапа.