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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса

09:58 понедельник, 2 августа 2021
В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса

фото © pixabay.com

За 31 июля на территории Крыма зарегистрировали 373 случая коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 1 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 373 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 290 выявлены при обращении за медицинской помощью, 81 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4067 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 100 человек, выздоровевших за весь период – 50 917 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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