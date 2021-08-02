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Власть

В Крыму пройдет сельскохозяйственная микроперепись

10:35 понедельник, 2 августа 2021

Микроперепись пройдет во всех регионах Крыма с 1 по 31 августа.

Об этом сообщила руководитель управления Федеральной службы госстатистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.

«Сельхозпредприятия смогут отправить данные в электронном виде. Опросы будут проходить только для личных подсобных хозяйств. Сведения будут собирать 114 инструкторов и 685 переписчиков, у каждого из которых будет планшетный компьютер. Переписчика будет легко узнать. Их форма – это зеленые жилеты, головной убор, защитная маска с логотипом микросельхозпереписи и планшет со специальной программой», – рассказала Балдина.

Также Балдина отметила, что сегодня на полуострове насчитывается свыше 367 тысяч личных подсобных хозяйств. По ее словам, микроперепись позволит уточнить сведения о сельскохозяйственных культурах, поголовье скота и насаждениях, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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