Власть
В Крыму пройдет сельскохозяйственная микроперепись
Микроперепись пройдет во всех регионах Крыма с 1 по 31 августа.
Об этом сообщила руководитель управления Федеральной службы госстатистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.
«Сельхозпредприятия смогут отправить данные в электронном виде. Опросы будут проходить только для личных подсобных хозяйств. Сведения будут собирать 114 инструкторов и 685 переписчиков, у каждого из которых будет планшетный компьютер. Переписчика будет легко узнать. Их форма – это зеленые жилеты, головной убор, защитная маска с логотипом микросельхозпереписи и планшет со специальной программой», – рассказала Балдина.
Также Балдина отметила, что сегодня на полуострове насчитывается свыше 367 тысяч личных подсобных хозяйств. По ее словам, микроперепись позволит уточнить сведения о сельскохозяйственных культурах, поголовье скота и насаждениях, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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