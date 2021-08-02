Общество
В Крыму нашли склеп с останками десятков христиан
фото © ipilgrim.ru
В пригороде Херсонеса, который сейчас находится на территории современного Севастополя, — археологи обнаружили склеп с останками десятков христиан, сообщает ТАСС.
О находке рассказал руководитель экспедиции, ученый Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.
«Во время раскопок обнаружен еще один склеп, также средневековый. На закладной плите, закрывавшей вход, изображен христианский крест. Над входом — еще один крест», — рассказал он. Ученый предположил, что скорее всего это фамильный участок, где на протяжении нескольких поколений хоронили представителей одной довольно обеспеченной семьи. Причем погребения там проводились по крайней мере на протяжении 300 лет.
В конце июня на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического обнаружили захоронение девочки из богатой семьи II-III веков нашей эры. На месте погребения также были сосуды для благовоний, веретено, медная чаша и небольшое кольцо со вставкой из стекла. Ранее на этом месте раскопок не было, поскольку там располагались воинские части.
Осенью 2020-го в Херсонесе раскопали средневековый могильник, примыкавший к храму X-XI веков. «Находка была совершенно неожиданной, ведь традиционно считалось, что строительные остатки и культурный слой здесь не сохранились», — призналась научный сотрудник музея-заповедника «Херсонес Таврический» Анна Намойлик.
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