В Крыму хотят создать сквер «крымского «Беркута»

В Симферополе планируется создать сквер «Крымского Беркута».

Об этом говорилось в городском совете в ходе заседания постоянного комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности.

Сквер может появиться на территории зеленой зоны на улице Крейзера, в районе дома №6 по улице Калинина.

«Вопрос требует детальной проработки и будет перенесен на следующее заседание комитета», - сообщил председатель коллегиального органа Евгений Катушев.

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