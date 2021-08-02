Власть
В Крыму хотят создать сквер «крымского «Беркута»
В Симферополе планируется создать сквер «Крымского Беркута».
Об этом говорилось в городском совете в ходе заседания постоянного комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности.
Сквер может появиться на территории зеленой зоны на улице Крейзера, в районе дома №6 по улице Калинина.
«Вопрос требует детальной проработки и будет перенесен на следующее заседание комитета», - сообщил председатель коллегиального органа Евгений Катушев.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Суд взыскал с бывшего замруководителя «Крымавтотранса» 25 млн рублей. Суд взыскал с бывшего первого заместителя директора государственного транспортного предприятия в Крыму 25 млн рублей.
Стало известно за что власти закрыли фестиваль Z.Fest в Крыму. Во время проверки площадки фестиваля Z.Fest в Крыму полиция выявила случаи незаконной реализации и употребления наркотических веществ.
На набережной Ялты поймали «нелегальных аниматоров». Муниципальный контроль администрации Ялты проводит регулярные рейды по пресечению незаконной торговли и оказания услуг на городских улицах, а также не набережной.
Силовики проверят в Крыму аттракционы после крушения прогулочного катера. Крымские следователи проведут проверку по факту затопления прогулочного катера в районе Балаклавской бухты.
В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма
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Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе
Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом троих детей в Севастополе.
В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса
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Появился новый компромат с вечеринки в мэрии Симферополя
Оказалось, что в пиршествах во время «чумы» участвовал и директор МУП «Экоград».
29 июля
Над Крымом портится космическая погода
20 часов назад
Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший
На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный произошло столкновение бензовоза с электричкой Керчь-Анапа.