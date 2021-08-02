Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +33
море +26

Власть

В Крыму хотят создать сквер «крымского «Беркута»

12:24 понедельник, 2 августа 2021

В Симферополе планируется создать сквер «Крымского Беркута».

Об этом говорилось в городском совете в ходе заседания постоянного комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности.

Сквер может появиться на территории зеленой зоны на улице Крейзера, в районе дома №6 по улице Калинина.

«Вопрос требует детальной проработки и будет перенесен на следующее заседание комитета», - сообщил председатель коллегиального органа Евгений Катушев.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд взыскал с бывшего замруководителя «Крымавтотранса» 25 млн рублей. Суд взыскал с бывшего первого заместителя директора государственного транспортного предприятия в Крыму 25 млн рублей.

Стало известно за что власти закрыли фестиваль Z.Fest в Крыму. Во время проверки площадки фестиваля Z.Fest в Крыму полиция выявила случаи незаконной реализации и употребления наркотических веществ.

На набережной Ялты поймали «нелегальных аниматоров». Муниципальный контроль администрации Ялты проводит регулярные рейды по пресечению незаконной торговли и оказания услуг на городских улицах, а также не набережной.

Силовики проверят в Крыму аттракционы после крушения прогулочного катера. Крымские следователи проведут проверку по факту затопления прогулочного катера в районе Балаклавской бухты.

Происшествия
В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма

В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма

Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла 53-летняя женщина и пострадал 11-летний мальчик.

Происшествия
Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе

Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе

Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом троих детей в Севастополе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса

В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса

За 31 июля на территории Крыма зарегистрировали 373 случая коронавирусной инфекции.

Происшествия
Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший

Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший

На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный произошло столкновение бензовоза с электричкой Керчь-Анапа.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации