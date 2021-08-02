Происшествия
В Балаклаве кассир обчистил магазин и сбежал от жены в Москву
Полицейские задержали кассира, который украл из магазина в Балаклаве 110 тысяч рублей и уехал с ними в Москву.
Об этом сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД.
Как рассказали в ведомстве, мужчина вынес деньги из кассы во время ночной смены. Собрав личные вещи и документы, он купил билеты на поезд и отправился в столицу. Однако на перроне его уже поджидали сотрудники уголовного розыска.
«Задержанный рассказал, что накануне совершенного преступления он поссорился с женой и решил уехать, чтобы доказать ей свою независимость. Ввиду отсутствия денег на поездку, молодой мужчина решил воспользоваться имеющимся доступом к вверенным денежным средствам магазина», - отметили в МВД.
Полицейские изъяли у севастопольца оставшиеся деньги - 96 тысяч рублей, остальные он уже успел потратить. По факту присвоения денег возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мошенники в Севастополе похищают деньги под предлогом аренды жилья. Периодически в полицию обращаются граждане, потерпевшие от противоправной деятельности злоумышленников, которые под предлогом сдачи/найма жилья похищают денежные сбережения.
Крымчанин избил инвалида, а через месяц совершил его убийство. Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве инвалида, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
В Симферополе женщина обокрала прихожан в храме. В Симферополе полицейские задержали женщину, которая обокрала прихожан православного храма.
В Крыму угонщик нарвался на нерабочий «Запорожец» и сдал его в утиль. В Сакском районе полицейские раскрыли кражу «Запорожца», который после угона оказался в пункте приема металлолома.
Когда в Крыму станет прохладнее
Сегодня, 2 августа, синоптики фиксируют на полуострове аномально жаркую погоду. Среднесуточная температура на 7 градусов выше климатической нормы.
На мысе Фиолент в Севастополе еще один мужчина сорвался с обрыва
В Севастополе мужчина получил многочисленные травмы, упав с обрыва в районе дикого пляжа на мысе Фиолент.
Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку
Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 1,2 миллионов пассажиров за месяц.
В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма
Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла 53-летняя женщина и пострадал 11-летний мальчик.
8 часов назад
Симферопольцам придумали новые штрафы
12 часов назад
Ночью в Крыму горела пятиэтажка: есть погибший
11 часов назад
В Симферополе мужчина устроил дебош на АЗС
5 часов назад
Властям Крыма понравились цены на продукты
9 часов назад
В России разрешат коллекторам взыскивать долги за ЖКХ
Минэкономразвития поддержал инициативу Минстроя об отказе от запрета работы коллекторов в коммунальной сфере.