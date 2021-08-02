В Балаклаве кассир обчистил магазин и сбежал от жены в Москву

Полицейские задержали кассира, который украл из магазина в Балаклаве 110 тысяч рублей и уехал с ними в Москву.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД.

Как рассказали в ведомстве, мужчина вынес деньги из кассы во время ночной смены. Собрав личные вещи и документы, он купил билеты на поезд и отправился в столицу. Однако на перроне его уже поджидали сотрудники уголовного розыска.

«Задержанный рассказал, что накануне совершенного преступления он поссорился с женой и решил уехать, чтобы доказать ей свою независимость. Ввиду отсутствия денег на поездку, молодой мужчина решил воспользоваться имеющимся доступом к вверенным денежным средствам магазина», - отметили в МВД.

Полицейские изъяли у севастопольца оставшиеся деньги - 96 тысяч рублей, остальные он уже успел потратить. По факту присвоения денег возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мошенники в Севастополе похищают деньги под предлогом аренды жилья. Периодически в полицию обращаются граждане, потерпевшие от противоправной деятельности злоумышленников, которые под предлогом сдачи/найма жилья похищают денежные сбережения.

Крымчанин избил инвалида, а через месяц совершил его убийство. Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве инвалида, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В Симферополе женщина обокрала прихожан в храме. В Симферополе полицейские задержали женщину, которая обокрала прихожан православного храма.

В Крыму угонщик нарвался на нерабочий «Запорожец» и сдал его в утиль. В Сакском районе полицейские раскрыли кражу «Запорожца», который после угона оказался в пункте приема металлолома.