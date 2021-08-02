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Происшествия

В Балаклаве кассир обчистил магазин и сбежал от жены в Москву

18:23 понедельник, 2 августа 2021
Симферополь

Полицейские задержали кассира, который украл из магазина в Балаклаве 110 тысяч рублей и уехал с ними в Москву.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД.

Как рассказали в ведомстве, мужчина вынес деньги из кассы во время ночной смены. Собрав личные вещи и документы, он купил билеты на поезд и отправился в столицу. Однако на перроне его уже поджидали сотрудники уголовного розыска.

«Задержанный рассказал, что накануне совершенного преступления он поссорился с женой и решил уехать, чтобы доказать ей свою независимость. Ввиду отсутствия денег на поездку, молодой мужчина решил воспользоваться имеющимся доступом к вверенным денежным средствам магазина», - отметили в МВД.

Полицейские изъяли у севастопольца оставшиеся деньги - 96 тысяч рублей, остальные он уже успел потратить. По факту присвоения денег возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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