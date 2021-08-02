Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

Полицейские проводят проверку по факту автомобильной аварии в Черноморском районе Крыма, в которой пострадали пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«По предварительным данным, 2 августа 2021 года на трассе Черноморское – Евпатория в селе Новоивановка водитель легкового автомобиля Skoda Superb при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota, допустил с ним столкновение, после чего оба автомобиля отбросило на автомобиль Mazda. В результате ДТП пострадали пять человек», – говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что среди пострадавших один ребенок, находившийся в автомобиле Mazda, еще двое детей, водитель и пассажир – из автомобиля Skoda Superb. Всех пострадавших доставили в ближайшее медицинское учреждение.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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