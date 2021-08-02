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Происшествия

Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе

11:22 понедельник, 2 августа 2021
Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе

фото © pixabay.com

Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом троих детей в Севастополе.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления Следственного комитета по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что вечером 1 августа родители, проживающие в частном домовладении по улице Полтавская, заметили слабое состоянии троих несовершеннолетних детей в возрасте 5, 7 и 9 лет. В медицинском учреждении, куда были госпитализированы мальчики, им был поставлен диагноз «Отравление угарным газом», – сообщила Постнова.

Она уточнила, что на месте происшествия работал следователь, который установил, что используемый в доме на протяжении длительного времени газовый котел не был официально введен в эксплуатацию.

Постнова подчеркнула, что в настоящее время дети находятся в медучреждении в стабильном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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