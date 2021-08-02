Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса ● Крым ужесточил ограничения для персонала детских лагерей ● Более 150 детей досрочно уехали из севастопольского лагеря «Ласпи» ● Коронавирус в Севастополе: оперативные данные ● В Крыму за сутки выявили 381 случай коронавируса
Снова рост: COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки
фото © zdrav.expert
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено еще 166 случаев заболевания COVID-19. 92 человека выписаны с выздоровлением, сообщили в правительстве города.
Пятеро пациентов скончались. Таким образом, за неделю COVID-19 унес жизни сорока одного человека.
Последний пик прироста заболевших – 175 человек – был зафиксирован 27 июля, после чего количество новых заражений за сутки стало ежедневно снижаться. Накануне, 1 августа, суточный прирост составил 159 человек.
Всего с начала пандемии в Севастополе выявлено 21 126 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 18 334 выздоровели, 862 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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