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Коронавирус в Крыму

Снова рост: COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

15:21 понедельник, 2 августа 2021
Севастополь
Снова рост: COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

фото © zdrav.expert

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено еще 166 случаев заболевания COVID-19. 92 человека выписаны с выздоровлением, сообщили в правительстве города.

Пятеро пациентов скончались. Таким образом, за неделю COVID-19 унес жизни сорока одного человека.

Последний пик прироста заболевших – 175 человек – был зафиксирован 27 июля, после чего количество новых заражений за сутки стало ежедневно снижаться. Накануне, 1 августа, суточный прирост составил 159 человек.

Всего с начала пандемии в Севастополе выявлено 21 126 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 18 334 выздоровели, 862 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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