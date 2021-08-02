Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +30
море +26

Власть

Симферопольцам придумали новые штрафы

08:57 понедельник, 2 августа 2021
Симферополь
Симферопольцам придумали новые штрафы

фото © Новости Крыма

Симферопольцам необходимо установить на своих домах таблички с названием улицы и номером дома, в противном случае их ждет штраф.

Об этом сообщили в департаменте административно-технического контроля администрации крымской столицы.

Власти напомнили, что в соответствии с правилами благоустройства, изготовление и установка адресных указателей на индивидуальных и многоквартирных домах, а также нежилых зданиях, не являющихся муниципальной собственностью, осуществляют собственники зданий за счет собственных или привлеченных средств.

Сотрудники департамента планируют провести проверку исполнения этих правил.

Нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ущерб от наводнения в Крыму оценили в 4,6 млрд рублей. Ущерб, нанесенный инфраструктуре Крыма, оценили в 4,6 млрд рублей.

В России решили, что в Крыму два года не будет проблем с водой. Проблему с водой в Крыму на ближайшие два года можно считать решенной, но работы по обеспечению дополнительных источников водоснабжения и снижению потерь в сетях не останавливаются.

Ялте подарили 40 тонн питьевой воды. Ялта получила в подарок от побратимов с Северного Кавказа 40 тонн питьевой воды.

Власти России заявили, что добыли воду для Крыма из-под Азовского моря. Специалисты добыли первую партию пресной воды из-под Азовского моря.

Общество
Какой сегодня праздник 2 августа

Какой сегодня праздник 2 августа фото

Сегодня, 2 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
В Крыму нашли склеп с останками десятков христиан

В Крыму нашли склеп с останками десятков христиан

В пригороде Херсонеса, который сейчас находится на территории современного Севастополя, — археологи обнаружили склеп с останками десятков христиан, сообщает ТАСС.

Происшествия
Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший

Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший

На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный произошло столкновение бензовоза с электричкой Керчь-Анапа.

Главное за уик-энд

«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым

Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.

вчера

Власть
В Севастополе займутся опасными пляжами

В Севастополе займутся опасными пляжами

Инициативу правительства по перераспределению бюджетных средств рассмотрели члены бюджетной комиссии Заксобрания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации