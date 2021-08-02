Симферопольцам придумали новые штрафы

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Симферопольцам необходимо установить на своих домах таблички с названием улицы и номером дома, в противном случае их ждет штраф.

Об этом сообщили в департаменте административно-технического контроля администрации крымской столицы.

Власти напомнили, что в соответствии с правилами благоустройства, изготовление и установка адресных указателей на индивидуальных и многоквартирных домах, а также нежилых зданиях, не являющихся муниципальной собственностью, осуществляют собственники зданий за счет собственных или привлеченных средств.

Сотрудники департамента планируют провести проверку исполнения этих правил.

Нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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