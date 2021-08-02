Происшествия
Сбились с тропы и заблудились: в Крыму спасли 10 человек
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Три поисковые операции провели крымские спасатели в минувшие выходные, в результате спасены шестеро взрослых и четверо несовершеннолетних.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Первый случай произошел на горе Ай-Петри. При восхождении на плато двое туристов сбились с тропы, вышли на опасный скальный участок и самостоятельно спуститься с него не смогли. С горы их эвакуировали спасатели с помощью специализированного альпинистского снаряжения.
Во второй раз помощь спасательного подразделения понадобилась в воскресенье вечером в районе судакской горы Сокол.
«Группа туристов из семи человек, в том числе трое несовершеннолетних, спускаясь с горы Сокол без специального снаряжения в районе утеса Чертов Палец, сбились с основной тропы, не рассчитали свои силы в темное время суток и заблудились», - рассказали в ведомстве.
Спасатели обнаружили заблудившихся на «ложной тропе» труднодоступного участка местности. С помощью альпинистского снаряжение их эвакуировали в безопасное место, в медицинской помощи никто не нуждался.
Кроме того, вчера поздно вечером сотрудники МЧС провели еще одну поисково-спасательную операцию, на этот раз в селе Богатырь Бахчисарайского района. Помощь понадобилась несовершеннолетней 2006 года рождения, которая заблудилась и не смогла самостоятельно найти дорогу. Спасатели оперативно прибыли на место и обнаружили потерявшуюся в овраге между селами Нагорное и Богатырь. Ее благополучно вернули родителям, помощь врачей ей не понадобилась.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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