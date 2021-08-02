Реконструкцию караимской кенассы в Симферополе завершат к ноябрю

Реконструкция караимской кенассы в Симферополе находится на завершающей стадии. Строительные работы планируют полностью закончить в ноябре 2021 года. Общая стоимость реконструкции – 115 млн рублей.

Об этом журналистам сообщила председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым» Наталья Кропотова.

«Здесь будет создан духовно-культурный центр крымских караимов, то есть, это будет не только храм, здесь также будет находиться музей, где можно будет познакомиться с культурой, историей, бытом нашего народа. Мы надеемся, что это будет интересный туристический объект для Симферополя, потому что в Симферополе пока нет полноценного центра, где можно было бы познакомиться с нашей культурой», — отметила Наталья Кропотова.

Храм крымских караимов был построен в 1896 году на средства религиозной общины. В 20-х годах ХХ века с приходом советской власти какое-то время общине удалось сохранить караимский клуб, здесь ставили спектакли. Однако уже с 30-х годов здание отдали радиокомитету, его перестроили и разделили на этажи.

«В 1989 году, когда было организовано первое караимское общество, сразу встал вопрос о возврате культовых зданий крымских караимов, здание было передано общине в 2014 году. С 2013 года радиокомитет разрешил проводить здесь молебны, но здание находилось в аварийном состоянии, приходилось натягивать сетку, чтобы камни не падали наголову», — рассказала Наталья Кропотова.

Она также добавила, что самая старая караимская кенасса (XIVвек) в Крыму находится на Чуфут-Кале, она действует по праздникам. Также комплекс караимских кенасс находится в Евпатории.

По данным последней переписи населения, которая проходила в 2014 году, в Крыму зарегистрировано 535 караимов. По всему миру проживает около 2 тыс. представителей этого народа. Одна из самых многочисленных общин находится в Литве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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