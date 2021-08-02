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Происшествия

Прокуратура выяснит обстоятельства отравления троих детей угарным газом

17:23 понедельник, 2 августа 2021
Севастополь

Прокуратура Севастополя после отравления троих детей угарным газом начала проверку на предмет законности установки газового оборудования.

Как сообщила пресс-служба ведомства, прокурор даст оценку исполнению родительских обязанностей.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнения родительских обязанностей в семье пострадавших детей и полноты исполнения требований законодательства органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, с привлечением специалистов будет исследован вопрос законности установки и эксплуатации газового оборудования в указанном домовладении», – говорится в сообщении. 

Также прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Севастополе трое детей в возрасте 5, 7 и 9 лет отравились угарным газом. Их госпитализировали в городскую больницу №5 вечером 1 августа. В частном доме, где проживала семья, используется не введенный в эксплуатацию газовый котел.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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