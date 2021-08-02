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Происшествия

Под Симферополем в тоннеле легковушка влетела в опорную стену

14:36 понедельник, 2 августа 2021
Симферополь

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на автодороге Симферополь-Евпатория, в результате которого врезался в стену и опрокинулся легковой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Авария случилась накануне в тоннеле в селе Родниковое.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota не справился с управлением, допустил столкновение с опорной стеной с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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