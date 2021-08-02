Происшествия
Под Симферополем в тоннеле легковушка влетела в опорную стену
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на автодороге Симферополь-Евпатория, в результате которого врезался в стену и опрокинулся легковой автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Авария случилась накануне в тоннеле в селе Родниковое.
«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota не справился с управлением, допустил столкновение с опорной стеной с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством», - рассказали в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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