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Происшествия

Ночью в Крыму горела пятиэтажка: есть погибший

09:51 понедельник, 2 августа 2021

Один человек погиб на пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Вольное Джанкойского района, еще 12 были эвакуированы.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

ЧП произошло накануне вечером. По информации ведомства, загорелся балкон на втором этаже пятиэтажного дома на улице Токарева. В опасной зоне оказались жильцы нескольких квартир.

«Отделением газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой из опасной зоны эвакуированы 12 человек. Спасателями на пожаре был обнаружен погибший», - сообщает пресс-служба ведомства.

Причину возгорания выясняют эксперты. В ликвидации пожара были задействованы 10 человек и три единицы техники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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