На одной из улиц Севастополя ограничат движение транспорта из-за ремонта

В Севастополе власти предупреждают об ограничении движения транспорта на улице Колобова.

В Севастополе в связи с проведением капитального ремонта на участке улицы Колобова от Столетовского проспекта до проезда Колобова ограничат движение транспорта с 7 часов утра 2 августа до 23 часов 23 августа, предупреждают в правительстве города.

Как сказано в сообщении, в связи с ремонтом временно изменят схему движения, с которой можно ознакомиться на сайте правительства.

По информации властей, с 24 августа до 10 сентября будет перекрыта часть дороги от проезда Колобова до проспекта Октябрьской Революции.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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