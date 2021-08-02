Власть
На одной из улиц Севастополя ограничат движение транспорта из-за ремонта
В Севастополе власти предупреждают об ограничении движения транспорта на улице Колобова.
В Севастополе в связи с проведением капитального ремонта на участке улицы Колобова от Столетовского проспекта до проезда Колобова ограничат движение транспорта с 7 часов утра 2 августа до 23 часов 23 августа, предупреждают в правительстве города.
Как сказано в сообщении, в связи с ремонтом временно изменят схему движения, с которой можно ознакомиться на сайте правительства.
По информации властей, с 24 августа до 10 сентября будет перекрыта часть дороги от проезда Колобова до проспекта Октябрьской Революции.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
К проекту «городская электричка» в Севастополе может быть приступят через год. В Севастополе новый для региона проект «городская электричка» начнут реализовывать в 2022 году.
Автостанция «Инкерман» в Севастополе закрывается. В связи с ремонтом улицы Чернореченской с 1 августа 2021 года автостанция «Инкерман» прекращает свою работу.
МВД Крыма рассказало о виновнике образования затора на подъезде к аэропорту. Сотрудники ГИБДД составили три админпротокола в отношении виновника образования затора на подъезде к аэропорту Симферополь.
Водители придумали, как не платить за парковку в Крыму. В Крыму начали активно использовать новый способ «ношения» медицинских масок — водители закрывают ими автомобильные номера и паркуются в неположенных местах, таким образом рассчитывая избежать штрафов.
Какой сегодня праздник 2 августа фото
Сегодня, 2 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму нашли склеп с останками десятков христиан
В пригороде Херсонеса, который сейчас находится на территории современного Севастополя, — археологи обнаружили склеп с останками десятков христиан, сообщает ТАСС.
Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший
На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный произошло столкновение бензовоза с электричкой Керчь-Анапа.
«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым
Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.
вчера
Над Крымом портится космическая погода
16 часов назад
Два человека погибли в ночном ДТП в Симферополе
23 часа назад
В Севастополе займутся опасными пляжами
Инициативу правительства по перераспределению бюджетных средств рассмотрели члены бюджетной комиссии Заксобрания.