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Происшествия

На мысе Фиолент в Севастополе еще один мужчина сорвался с обрыва

17:52 понедельник, 2 августа 2021
Севастополь
На мысе Фиолент в Севастополе еще один мужчина сорвался с обрыва

фото © comandor-tour.com

В Севастополе мужчина получил многочисленные травмы, упав с обрыва в районе дикого пляжа на мысе Фиолент.

31 июля в 13.00 поступило сообщение о том, что в районе мыса Фиолент у дикого пляжа с обрыва сорвался мужчина.

Дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Балаклава» прибыла на место происшествия. В пресс-службе Центра гражданской защиты рассказали журналистам, что пострадавший получил различные травмы.

ЧП случилось в районе дикого пляжа. Гражданина эвакуировали с катером и передали медикам бригады скорой помощи. В спасательных мероприятиях были задействованы три человека и катер ЦГЗ.

Кроме этого случая, в минувшую субботу севастопольские спасатели еще несколько раз выезжали для оказания помощи отдыхающим на пляжах.

Так, 31 июля в 8.51 стало известно о том, что женщина почувствовала недомогание на пляже «Учкуевка» – ей оказали первую помощь и передали бригаде «скорой помощи».

«В 11.43 спасателям ПСП «Балаклава» Центра гражданской защиты Севастополя поступило сообщение от ГИМС МЧС о необходимости оказания помощи мужчине, который получил травму руки на диком пляже мыса Фиолент. К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой», – указано в сообщении пресс-службы.

Мужчина был найден, ему оказана помощь.

В 12.09 стало известно, что другой мужчина получил травму ноги на скальном участке в районе мыса Херсонес. Спасатели эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места и передали медикам.

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