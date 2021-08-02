Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +33
море +26

Происшествия

Мошенники в Севастополе похищают деньги под предлогом аренды жилья

09:41 понедельник, 2 августа 2021

Периодически в полицию обращаются граждане, потерпевшие от противоправной деятельности злоумышленников, которые под предлогом сдачи/найма жилья похищают денежные сбережения.

Так, в ОМВД России по Ленинскому району поступило заявление от 18-летней местной жительницы о том, что она пострадала от действий дистанционных мошенников.

Девушка рассказала, что заинтересовалась объявлением на одном из сайтов в сети Интернет о сдаче квартиры в аренду и после достигнутой договоренности перечислила на указанный счет 5 тысяч рублей в качестве предоплаты. Получив деньги, арендодатель перестал выходить на связь, а жительница Севастополя, осознав, что стала жертвой мошенника, обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника.

Полиция Севастополя напоминает: чтобы сохранить свои деньги и не стать жертвой мошенников нужно соблюдать следующие правила:

- не вносите предоплату за аренду жилья на указанные незнакомцами банковские счета, а оплату производите только после оформлении договора найма жилья в письменной форме. Поскольку мошенники могут выдавать себя за собственника квартиры, перед подписанием договора попросите предъявить оригиналы правоустанавливающих документов на арендуемую недвижимость. Передачу арендодателю денежных средств следует оформить распиской.

- никогда и никому не разглашайте конфиденциальные данные вашей банковской карты. Этим непременно воспользуются злоумышленники, чтобы похитить ваши сбережения.

- не стоит торопиться заключать сделки на слишком выгодных или сомнительных условиях и доверять авторам объявлений, не имея никаких гарантий и рисковать своими финансами, отправляя предоплату незнакомцам.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе женщина обокрала прихожан в храме. В Симферополе полицейские задержали женщину, которая обокрала прихожан православного храма.

В Крыму угонщик нарвался на нерабочий «Запорожец» и сдал его в утиль. В Сакском районе полицейские раскрыли кражу «Запорожца», который после угона оказался в пункте приема металлолома.

В Крыму молодых уральцев поймали на сбыте фальшивых денег. В Симферополе полицейские задержали двух 19-летних молодых людей по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр.

Браконьеры убили дикого кабана в Бахчисарайском районе. В селе Высокое Бахчисарайского района трое браконьеров незаконно убили самку дикого кабана.

Происшествия
В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма

В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма

Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла 53-летняя женщина и пострадал 11-летний мальчик.

Происшествия
Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе

Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе

Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом троих детей в Севастополе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса

В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса

За 31 июля на территории Крыма зарегистрировали 373 случая коронавирусной инфекции.

Происшествия
Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший

Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший

На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный произошло столкновение бензовоза с электричкой Керчь-Анапа.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации