Происшествия
Мошенники в Севастополе похищают деньги под предлогом аренды жилья
Периодически в полицию обращаются граждане, потерпевшие от противоправной деятельности злоумышленников, которые под предлогом сдачи/найма жилья похищают денежные сбережения.
Так, в ОМВД России по Ленинскому району поступило заявление от 18-летней местной жительницы о том, что она пострадала от действий дистанционных мошенников.
Девушка рассказала, что заинтересовалась объявлением на одном из сайтов в сети Интернет о сдаче квартиры в аренду и после достигнутой договоренности перечислила на указанный счет 5 тысяч рублей в качестве предоплаты. Получив деньги, арендодатель перестал выходить на связь, а жительница Севастополя, осознав, что стала жертвой мошенника, обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленника.
Полиция Севастополя напоминает: чтобы сохранить свои деньги и не стать жертвой мошенников нужно соблюдать следующие правила:
- не вносите предоплату за аренду жилья на указанные незнакомцами банковские счета, а оплату производите только после оформлении договора найма жилья в письменной форме. Поскольку мошенники могут выдавать себя за собственника квартиры, перед подписанием договора попросите предъявить оригиналы правоустанавливающих документов на арендуемую недвижимость. Передачу арендодателю денежных средств следует оформить распиской.
- никогда и никому не разглашайте конфиденциальные данные вашей банковской карты. Этим непременно воспользуются злоумышленники, чтобы похитить ваши сбережения.
- не стоит торопиться заключать сделки на слишком выгодных или сомнительных условиях и доверять авторам объявлений, не имея никаких гарантий и рисковать своими финансами, отправляя предоплату незнакомцам.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе женщина обокрала прихожан в храме. В Симферополе полицейские задержали женщину, которая обокрала прихожан православного храма.
В Крыму угонщик нарвался на нерабочий «Запорожец» и сдал его в утиль. В Сакском районе полицейские раскрыли кражу «Запорожца», который после угона оказался в пункте приема металлолома.
В Крыму молодых уральцев поймали на сбыте фальшивых денег. В Симферополе полицейские задержали двух 19-летних молодых людей по подозрению в сбыте фальшивых денежных купюр.
Браконьеры убили дикого кабана в Бахчисарайском районе. В селе Высокое Бахчисарайского района трое браконьеров незаконно убили самку дикого кабана.
В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма
Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла 53-летняя женщина и пострадал 11-летний мальчик.
Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе
Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом троих детей в Севастополе.
В Крыму за сутки выявили 373 случая коронавируса
За 31 июля на территории Крыма зарегистрировали 373 случая коронавирусной инфекции.
Появился новый компромат с вечеринки в мэрии Симферополя
Оказалось, что в пиршествах во время «чумы» участвовал и директор МУП «Экоград».
29 июля
Над Крымом портится космическая погода
20 часов назад
Электричка из Керчи столкнулась с бензовозом: есть пострадавший
На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный произошло столкновение бензовоза с электричкой Керчь-Анапа.