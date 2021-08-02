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Коронавирус в Крыму

Крым ужесточил ограничения для персонала детских лагерей

08:04 понедельник, 2 августа 2021

Персонал детских лагерей Крыма с 1 августа не сможет покидать их, ограничения касаются тех объектов, где курс вакцинации завершило менее 95% работников.

«С 1 августа 2021 года перевести в закрытый режим работы организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 компонента) против новой коронавирусной инфекции персонала составляет менее 95%», — говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова.

Похожие меры уже действуют в Севастополе, губернатор города федерального значения Михаил Развожаев сообщил после заседания оперштаба 23 июля, что детские лагеря региона теперь «работают в режиме обсерватора (персонал не покидает территорию в течение смены»).

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в республике Крым в июле. В день количество выявленных случаев COVID-19 перевалило за 400, но потом несколько снизилось.

«Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается напряженной и держится на довольно высоких цифрах», — заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более половины школ Симферополя будут работать в две смены. Почти 9 тыс симферопольских школьников в новом учебном году перейдут на обучение во вторую смену, всего в две смены будут работать 30 из 48 школ города.

После случая с коронавирусом из лагеря «Ласпи» выехали 152 ребенка. Детский оздоровительный лагерь «Ласпи» по поручению Михаила Развожаева посетили вице-губернатор Игорь Михеев и главный внештатный педиатр Севастополя Борис Морозов. Главная цель поездки – оценить обстановку в учреждении и проверить, как организован отдых детей.

В Симферополе решили снести детсад «Искорка». В Симферополе детский сад «Искорка» подлежит сносу из-за аварийного состояния, сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

На территории Крымского университета построят новый храм. На территории инновационной сельскохозяйственной долины «Агрополис» (село Маленькое Симферопольского района) Крымского Федерального университета будет построен новый храм, сообщает пресс-служба КФУ.

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