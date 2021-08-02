Общество
Когда в Крыму станет прохладнее
фото © Новости Крыма
Сегодня, 2 августа, синоптики фиксируют на полуострове аномально жаркую погоду. Среднесуточная температура на 7 градусов выше климатической нормы.
Как сообщила ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова, в ближайшие дни жара не отступит с полуострова, но аномальной такая погода с точки зрения метеорологов являться не будет.
«Аномальной жары сейчас уже не будет. Максимальные температуры воздуха будут достигать 32-37 градусов. Жара сохраняется, но опасных метеорологических явлений по нашим критериям не будет. Высокие температуры сохранятся в течение этой недели до 6 августа. Затем станет немного прохладнее, потому что мы ожидаем прохождение холодного фронта. Температура воздуха будет примерно на 5 градусов ниже, чем сейчас», — сообщила синоптик.
Средняя суточная температура воздуха 1 августа в г. Симферополе составила 26,8 градуса, что на 6,2 градуса выше средней многолетней.
Самая высокая температура воздуха (38,3°С) 2 августа в г. Симферополе за период наблюдений с 1916 г. по 2020 г. отмечалась в 1998 году, самая низкая (8,4°С) в 1942 году.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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