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Общество

Когда в Крыму станет прохладнее

19:32 понедельник, 2 августа 2021
Когда в Крыму станет прохладнее

фото © Новости Крыма

Сегодня, 2 августа, синоптики фиксируют на полуострове аномально жаркую погоду. Среднесуточная температура на 7 градусов выше климатической нормы.

Как сообщила ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова, в ближайшие дни жара не отступит с полуострова, но аномальной такая погода с точки зрения метеорологов являться не будет.

«Аномальной жары сейчас уже не будет. Максимальные температуры воздуха будут достигать 32-37 градусов. Жара сохраняется, но опасных метеорологических явлений по нашим критериям не будет. Высокие температуры сохранятся в течение этой недели до 6 августа. Затем станет немного прохладнее, потому что мы ожидаем прохождение холодного фронта. Температура воздуха будет примерно на 5 градусов ниже, чем сейчас», — сообщила синоптик.

Средняя суточная температура воздуха 1 августа в г. Симферополе составила 26,8 градуса, что на 6,2 градуса выше средней многолетней.

Самая высокая температура воздуха (38,3°С) 2 августа в г. Симферополе за период наблюдений с 1916 г. по 2020 г. отмечалась в 1998 году, самая низкая (8,4°С) в 1942 году.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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