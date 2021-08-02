Какой сегодня праздник 2 августа

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Сегодня, 2 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Воздушно-десантных войск (День ВДВ)

Ежегодно 2 августа в России отмечается славная дата — День Воздушно-десантных войск (День ВДВ), установленная Указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые береты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу: «Никто, кроме нас!». И сегодня более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник — День ВДВ.

История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

День памяти святого пророка Илии

Ильин день отмечают 2 августа. Этот праздник посвящен самому первому Святому, которого стали почитать на Руси. В IX в Киеве был построен соборный храм, а княгиня Ольга возвела храм во имя пророка Божия Илии на севере Руси, в селе Выбуты. В Ильин день всегда молились об избавлении от засухи, ведь в те времена это означало голод и отсутствие урожая. Ильин день обычно выпадал на границу сезонов и считался серединой лета, когда время близится уже к зиме.

Святой пророк Илия – один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета - родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Воплощения Бога Слова. Жизнь святого пророка Илии описана в Ветхозаветных книгах.

Со дня огненного вознесения на Небо пророка Илии его почитание в Церкви Христовой никогда не прерывалось. Первая церковь, построенная в Киеве при князе Игоре, была во имя пророка Илии. После Крещения святая равноапостольная княгиня Ольга (память 11 июля) построила храм пророка Илии у себя на родине, в селе Выбуты.

Иконописная традиция изображает пророка Илию возносящимся на колеснице с огненными колесами, которая окружена со всех сторон пламенем и запряжена четырьмя крылатыми конями.

Перунов день

В этот день было принято, что все мужчины, присутствующие на зачине, обязаны иметь при себе оружие (нож, топор, а если есть разрешение, то что-нибудь более подходящее). Во время зачина воины совершают торжественное шествие с песней. После славлений Перуну, воины приступают к освящению оружия: на щиты, положенные перед капищем, кладут мечи, топоры, копья, ножи, булавы и другое холодное оружие.

Также сегодня, 2 августа, отмечают такие праздники:

- День оленя в Ненецком автономном округе

- День десантников и сил специальных операций ВС Беларуси

- День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений в Украине

- День национального кино Азербайджана

- Ильин день

- Гражданский праздник в Канаде

- День сидения на подоконниках

- День рождения почтового ящика

- День Эвенкийской природы

- День книжки-раскраски (National Coloring Book Day) в США

- День сэндвич-мороженого (National Ice Cream Sandwich Day) в США

- День авиации Сербии

- Праздник урожая (Умуганура) в Руанде

- День памяти жертв геноцида синти и рома в Польше

- День почитания святых и святынь в Иране

Сегодня именины празднуют: Афанасий, Савва, Леонтий, Авраамий, Касьян, Аарон, Илья (Илия Пророк).

Что происходило 2 августа в прошлые годы

216 - великий военачальник древности, карфагенский полководец Ганнибал при Каннах нанес самое тяжелое поражение римлянам за всю их историю (эта битва: входит в 30-ку самых кровопролитных битв в истории человечества, доказала что численное преимущество при отсутствии военной грамотностиничто).

338 - битва при Херонееафиняне и беотийцы терпят поражение от армии Филиппа II, правителя Македонии.

461 - император Западной Римской империи Майориан был свергнут и убит своим офицером Рицимером, данное событиие считают началом конца империи.

1713 - начало колонизации Канады.

1776 - 13 североамериканских колоний подписали Декларацию независимости и таким образом де-юре отделились от Британской империи.

1790 - была проведена первая перепись населения США (население государства составило около 4 млн. человек, причем из них приблизительно шестая часть была рабами).

1812 - на южноукраинский город Одессу обрушилась эпидемия чумы, в результате скончался каждый 9-й житель города.

1824 - в Нью-Йорке появилась Пятая авеню, где в настоящее время расположены самые фешенебельные магазины.

1906 - основан гранд португальского футболаклуб «Порту».

1914 - император Российской империи Николай II своим манифестом объявил войну Германии.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 августа. Какие праздники будут завтра?

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