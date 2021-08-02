Бюрократия мешает крымским рыбакам ловить пиленгаса и кефаль

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Рыбаки северо-восточных районов Крыма стали заложниками обстоятельств, которые можно изменить только на федеральном уровне. Однако Москва не спешит вникать в подробности.

Как рассказал председатель Джанкойского общества охотников и рыболовов Евгений Сушкевич, крымчане не могут работать в Азовском море, потому что в разных субъектах России установлены разные сроки на лов миграционной рыбы.

«Допустим, Ростов начинает ловить пиленгаса с 1 января, а нам дают разрешение на лов только с 1 июля. Но когда к лету рыба подходит к нашему берегу, ростовчане выбирают все установленные на Азовский бассейн квоты», — объяснил Сушкевич.

Кроме этого, по установленным правилам рыбалки запрещен вылов сетями, тогда как в Сиваше возможно рыболовство исключительно этим способом: из-за небольшой глубины здесь другие снасти неприемлемы.

Разрешенные орудия лова, так называемые ставники и коралки, здесь, по мнению собеседника, бесполезны — за пару дней их просто затопит водой и илом. В итоге лов кефали невозможен, потому что кроме как сетями эту рыбу ловить не получится.

«Нас обезоружили по-хитрому. Таких кустарных рыбаков, как мы, любое государство поддерживает. А у нас только лов с кораблей поддерживают. Но в Сиваш ни один корабль не зайдет из-за мелководья», — отметил Евгений Сушкевич.

Также он добавил, что людям не позволяют зарабатывать себе на хлеб. А ведь большинство крымских рыбаков — люди предпенсионного возраста, которым сложно найти другую работу.

По мнению рыбака, если Азовский бассейн считается единым целым, то и сроки лова должны быть одинаковые на всем побережье. Все выписанные разрешения должны действовать для всех.

В свою очередь, как пояснил в телефонном разговоре начальник управления рыболовства Минсельхоза Крыма Владимир Гайдаенко, квоты и сроки вылова можно изменить лишь на федеральном уровне.

«С переходом в состав России для Крыма установили общероссийские сроки и квоты, без учета местных особенностей. А рыба не может везде ловиться одинаково», — заметил Владимир Гайдаенко.

Любые изменения, подчеркнул он, должны быть научно обоснованы. Для этого нужны исследования ученых в течение нескольких лет, но подобная работа не ведется. Меры поддержки рыболовства, которые предпринимаются на республиканском уровне, не могут повлиять на федералов.

«Бюрократическая машина дала этот коллапс, который произошел», — заметил собеседник.

По его мнению, в России не хватает средств оперативного реагирования: здесь и сейчас есть рыба, значит ее ловить можно, и наоборот.

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