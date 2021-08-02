Бизнесмен Бейм рассказал о помощи семье погибшей в ДТП

Глава сети автозаправок «ТЭС» Сергей Бейм после смертельного ДТП с его участием заявил, что находится в контакте с пострадавшей семьей.

Запись его разговора с журналистами опубликована в Telegram-канале телеканала RT.

«У меня контакт с семьей есть, мы общаемся, я помогаю», – сказал Бейм.

От более развернутых комментариев о произошедшей аварии предприниматель отказывается.

«Я сейчас комментарии пока никакие давать не буду, потому что нужно сделать в эфире тишину для семьи, у которой погибла мать. Потом и юристы, и следователи все комментарии дадут. Дайте тишины, чтобы человек мог морально прийти в себя», – сказал Бейм.

ДТП с участием автомобиля Сергея Бейма произошло 31 июля. По данным МВД, водитель внедорожника Lexus, объезжая затор по обочине, врезался в автомобиль, в котором ехали женщина и ребенок. В итоге 67-летняя женщина от полученных травм скончалась, а 11-летний ребенок госпитализирован. МВД возбудило уголовное дело.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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