Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +31
море +26

Происшествия

Бизнесмен Бейм рассказал о помощи семье погибшей в ДТП

17:09 понедельник, 2 августа 2021

Глава сети автозаправок «ТЭС» Сергей Бейм после смертельного ДТП с его участием заявил, что находится в контакте с пострадавшей семьей.

Запись его разговора с журналистами опубликована в Telegram-канале телеканала RT.

«У меня контакт с семьей есть, мы общаемся, я помогаю», – сказал Бейм.

От более развернутых комментариев о произошедшей аварии предприниматель отказывается.

«Я сейчас комментарии пока никакие давать не буду, потому что нужно сделать в эфире тишину для семьи, у которой погибла мать. Потом и юристы, и следователи все комментарии дадут. Дайте тишины, чтобы человек мог морально прийти в себя», – сказал Бейм.

ДТП с участием автомобиля Сергея Бейма произошло 31 июля. По данным МВД, водитель внедорожника Lexus, объезжая затор по обочине, врезался в автомобиль, в котором ехали женщина и ребенок. В итоге 67-летняя женщина от полученных травм скончалась, а 11-летний ребенок госпитализирован. МВД возбудило уголовное дело. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе мужчина устроил дебош на АЗС. В Симферополе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в кафе на одной из автозаправочных станций.

Под Симферополем в тоннеле легковушка влетела в опорную стену. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на автодороге Симферополь-Евпатория, в результате которого врезался в стену и опрокинулся легковой автомобиль.

В МВД рассказали подробности ДТП с участием Lexus Сергея Бейма. Уголовное дело завели после смертельного ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла 53-летняя женщина и пострадал 11-летний мальчик.

Ночью в Крыму горела пятиэтажка: есть погибший. Один человек погиб на пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Вольное Джанкойского района, еще 12 были эвакуированы.

Происшествия
Сбились с тропы и заблудились: в Крыму спасли 10 человек

Сбились с тропы и заблудились: в Крыму спасли 10 человек

Три поисковые операции провели крымские спасатели в минувшие выходные, в результате спасены шестеро взрослых и четверо несовершеннолетних.

Коронавирус в Крыму
Снова рост: COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

Снова рост: COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено еще 166 случаев заболевания COVID-19. 92 человека выписаны с выздоровлением, сообщили в правительстве города.

Происшествия
Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе

Три ребенка отравились угарным газом в Севастополе

Следователи проводят проверку по факту отравления угарным газом троих детей в Севастополе.

Актуальные темы

«Туристы или жизнь?» Как коронавирус наступает на Крым

Власти Крыма фиксируют очередную вспышку коронавируса на полуострове. Официальная статистика заболеваемости в Крыму растет уже несколько недель подряд и бьет все рекорды по сравнению с прошлым годом.

вчера

Власть
В Севастополе продолжают расхлебывать последствия транспортной оптимизации

В Севастополе продолжают расхлебывать последствия транспортной оптимизации фото

Больше месяца прошло с тех пор, как в Севастополе была объявлена «оптимизация» транспортной схемы. Выразилась она в отмене нескольких популярных городских маршрутов – в разгар туристического сезона и на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации