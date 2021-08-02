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Власть

Аварии привели к массовым отключениям воды в пригороде Симферополя

10:00 понедельник, 2 августа 2021

Из-за аварий на водоводе и ремонтных работ на сетях несколько поселков под Симферополем и часть городских улиц остались без воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

В частности, авария на сетях холодного водоснабжения накануне вечером произошла в селе Украинка Симферопольского района, в связи с чем в понедельник там ограничена подача воды.

Еще одна авария зафиксирована в пригородном селе Строгоновка, водоснабжение также отсутствует. Для жителей села организован подвоз питьевой воды по графику, опубликованному на сайте предприятия. В частности, с утра можно будет набрать воды по адресам: село Украинка (улица Осипова, 24 и Украинская, 9), село Строгоновка (Озенбаш, 1б и Хапсихор, 12), а также в поселке Молодежное (Симеизская, 19).

Ремонтные работы сегодня проходят в селе Левадки, в связи с чем здесь не будет воды до 21:00. Также специалисты предприятия чинят сети в Симферополе – водоснабжение ограничено в Лесном проезде и на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, в «Воде Крыма» предупреждают о предстоящем ограничении воды во вторник: в течение суток ее не будет на улицах Гагарина, Семашко, Набережной, а также прилегающих улицах и переулках.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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