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Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку

19:58 понедельник, 2 августа 2021
Аэропорт Симферополь установил новый рекорд по пассажиропотоку

фото © Крыминформ

Аэропорт Симферополь впервые обслужил более 1,2 миллионов пассажиров за месяц.

Об этом в понедельник сообщила пресс-службе авиаузла.

«В июле аэропорт принял и отправил 1 216 143 человек, что на 40% больше показателей июля доковидного 2019 года. Месячный трафик на 50 тысяч человек превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в августе 2020 года», - рассказали в аэропорту.

Максимальный суточный пассажиропоток во второй месяце лета был зафиксирован 31 июля, когда обслужили 44 385 человек.

Самые популярные направления полетов в аэропорту Симферополь в июле - Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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