Происшествия
Женщину спасли на диком пляже в Севастополе
Спасатели Центра гражданской защиты (ЦГЗ) оказали помощь отдыхающей, которая получила травму на диком пляже, сообщили в отделе оперативной информации ведомства.
«Поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, получившей травму ноги на Яшмовом пляже Балаклавского района. К месту происшествия вышел катер «Чибис», – отмечается в сообщении.
Операцию провели четверо специалистов поисково-спасательного подразделения «Балаклава».
Женщину обнаружили, эвакуировали в безопасное место и передали медикам.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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