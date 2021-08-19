Женщину спасли на диком пляже в Севастополе

Спасатели Центра гражданской защиты (ЦГЗ) оказали помощь отдыхающей, которая получила травму на диком пляже, сообщили в отделе оперативной информации ведомства.

«Поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, получившей травму ноги на Яшмовом пляже Балаклавского района. К месту происшествия вышел катер «Чибис», – отмечается в сообщении.

Операцию провели четверо специалистов поисково-спасательного подразделения «Балаклава».

Женщину обнаружили, эвакуировали в безопасное место и передали медикам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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