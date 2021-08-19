Власть
Зеленский собрался в Крым
фото © www.president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Крыма сразу поедет на Черное море, на мыс Фиолент.
О своих планах он рассказал украинским СМИ.
«У меня там много мест. Прекрасный вопрос. Хочу на Черное наше море, очень хочу. Наверное, мыс Фиолент, а затем Кастрополь, Гурзуф. Но там всегда было очень пафосно. Мы не ездили туда: очень дорого. Хотя шампанское «Новый Свет» было неплохое. Евпатория прикольная, Феодосия прикольная. «Глициния», кстати, очень интересное место. Ну, и на Ай-Петри, к татарам за чебуреками», - сказал Владимир Зеленский.
Как ранее сообщалось, до этого Владимир Зеленский рассказал с чем у него ассоциируется Крым. Как выяснилось, у лидера Украины устойчивое мнение, что полуостров «это рапаны с песком», «море» и «детство».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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