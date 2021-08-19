Зеленский собрался в Крым

фото © www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Крыма сразу поедет на Черное море, на мыс Фиолент.

О своих планах он рассказал украинским СМИ.

«У меня там много мест. Прекрасный вопрос. Хочу на Черное наше море, очень хочу. Наверное, мыс Фиолент, а затем Кастрополь, Гурзуф. Но там всегда было очень пафосно. Мы не ездили туда: очень дорого. Хотя шампанское «Новый Свет» было неплохое. Евпатория прикольная, Феодосия прикольная. «Глициния», кстати, очень интересное место. Ну, и на Ай-Петри, к татарам за чебуреками», - сказал Владимир Зеленский.

Как ранее сообщалось, до этого Владимир Зеленский рассказал с чем у него ассоциируется Крым. Как выяснилось, у лидера Украины устойчивое мнение, что полуостров «это рапаны с песком», «море» и «детство».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанка пригласила Аксенова в село посмотреть на первобытную жизнь. Женщина пожаловалась на отсутствие коммуникаций, освещения, воды и состояние дорог.

Работа КПВВ «Чаплинка» приостановлена еще на месяц. Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на границе Крыма с Украиной останется закрытым до 15 сентября 2021 года в связи с ремонтными работами.

Стало известно, как отдыхает мэр Ялты. Глава администрации Ялты Янина Павленко предпочитает отдыхать вместе со своей семьей.

В Севастополе оштрафовали очередного чиновника за игнорирование граждан. По материалам прокуратуры должностное лицо Управления ветеринарии Севастополя оштрафовано за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.