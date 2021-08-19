Власти заявили о сносе павильонов на площади Куйбышева

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Администрация Симферополя готова через неделю снести оставшиеся признанные незаконными торговые павильоны на реконструируемой территории площади им. Куйбышева.

Сроки сдачи нового сквера остаются прежними – 1 октября, заявил заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Черных.

«По судебному решению собственника обязали строение снести, но кроме того, предоставили возможность сноса этого строения и муниципалитету. В настоящее время уже разработана проектно-сметная документация, как требует Градостроительный кодекс, на снос этого здания. Мы разместили на соответствующем сайте РФ извещение о том, что мы это строение будем сносить. Оно должно там провисеть 7 дней, – рассказал Черных. – В любом случае, решение о начале сноса уже принято и через неделю будет реализовываться».

По информации городских властей, собственник уже освобождает строение от находящегося там имущества.

По словам Черных, работы по благоустройству ведутся в графике. На территории будущего сквера строители уже уложили основной объем плитки, сейчас приступили к устройству фонтана. «Укладка плитки сейчас уперлась в это незаконное строение, – уточнил Черных. – На площади уже идут работы по облицовке парапета, начался монтаж оборудования и чаш фонтана. Оборудование уже завезено, заехала команда специалистов. Параллельно продолжаются строительные работы, укладывается плитка. Срок сдачи этого объекта – 1 октября, беспокойства в отношении сроков у нас по этому объекту нет».

Работы по благоустройству площади им. Куйбышева ведутся за счет средств по соглашению между правительствами Москвы и Крыма. Они начались в середине апреля текущего года. Общая стоимость работ составляет 67,6 млн руб. По проекту на площади, в частности, появится пешеходная аллея, зона отдыха и сухой фонтан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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