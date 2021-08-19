Власть
Власти заменили подрядчика строительства дороги к крепости Керчь
Власти Крыма заменили подрядчика строительства дороги к крепости Керчь. Документ опубликован на портале госзакупок.
Новым подрядчиком определена компания «Агрий», цена контракта составила 154,4 млн рублей. Объект должен быть сдан к 10 декабря текущего года.
Работы по строительству дороги к крепости Керчь начались в январе 2020 года. Она включает в себя четыре улицы. Общая протяженность объекта – 5 777 метров. После ввода в эксплуатацию это будет двухполосная дорога с расчетной скоростью движения 60 км/ч.
Изначально строительством дороги занималось АО «Трест №68» из Санкт-Петербурга. Цена контракта составляла 212,6 млн рублей, подрядчик выполнил работы на 64,9 млн рублей. Причина расторжения контракта указана как «односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством».
ООО «Агрий» в 2019 году в рамках первой очереди ремонта автодороги Симферополь – Евпатория – Крайнее выполнила ремонт участка дороги от села Червоное на евпаторийской трассе до села Яркое.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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