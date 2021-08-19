В Ялте до конца года обещают отремонтировать 28 дворов

В Ялте в ближайшее время приступят к ремонту дорог во дворах, на эти цели предусмотрено около 58 миллионов рублей.

Информацию о заключении контракта подтвердили в администрации города. Как пояснили в департаменте по вопросам ЖКХ администрации Ялты, речь идет о плановом ремонте дорожных покрытий, а не о восстановлении территорий после потопа.

«Это плановый ремонт дворовых территорий, который был предусмотрен еще в начале 2021 года. Списки территорий подавали депутаты по итогам встреч с горожанами. Проекты уже готовы и согласованы, всего будет отремонтировано 28 дворов. По контракту все работы должны быть завершены до 1 декабря», - сообщили в департаменте.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте крымского правительства, работами по «восстановлению дорожного покрытия внутридворовых проездов» будет заниматься ООО «ИнжинирингСтройМонтаж».

По данным единого госреестра юрлиц, компания была зарегистрирована в апреле 2018 года в Симферополе. Среди предыдущих крымских подрядов, согласно данным портала госзакупок, значатся ремонт нескольких улиц в Ялте и восстановление дорожного покрытия в Саках.

По информации главы администрации Янины Павленко, планируется ремонт 62 дворов. 34 миллиона из местного бюджета будут выделены на проектирование, на сам ремонт власти будут запрашивать средства из федерального бюджета.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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