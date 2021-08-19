В Симферополе задержали девушку, которая расплатилась в магазине фальшивой купюрой

В Симферополе на пункт централизованной охраны Росгвардии Крыма поступил сигнал «Тревога» из одного из охраняемых супермаркетов города.

Для выяснения причин срабатывания тревожной сигнализации на место происшествия был незамедлительно направлен наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Со слов продавца, одна из покупательниц пыталась расплатиться за товар пятитысячной купюрой, которая показалась ей подозрительной. Выявив признаки подделки, женщина незаметно нажала тревожную кнопку и намеренно стала тянуть время до приезда наряда группы задержания. Росгвардейцы задержали подозреваемую и передали прибывшим сотрудникам подразделения экономической безопасности территориального управления МВД для дальнейшего разбирательства.

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